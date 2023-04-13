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İstanbul'da amcası ve yengesini öldürdükleri iddiasıyla 3 kardeşin yargılanmasına devam edildi

13.04.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da amcaları Nuri Yıldız ile eşi Esra Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin 3 kardeşin "tasarlayarak öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Aleyna, Ferhat ve Mühyettin Yıldız kardeşler ile avukatları katıldı.

Maktullerin yakınları ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Berfin Yıldız, olay tarihinde akşam saatlerinde sanık olan kardeşlerinin evde olduğunu savundu. Maktul Nuri Yıldız'ın mülk sahibi olan Kayhan Türkoğlu da tanık olarak ifade verdi.

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de Esenyurt'ta yanan bir aracın yanında nüfus cüzdanı bulunan Nuri Yıldız'ın evine gidildiğinde eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş halde olduğu anlatılıyor.

Nuri Yıldız'ın da Beylikdüzü'nde başından 3 el ateş edilmiş şekilde ölü bulunduğu anlatılan iddianamede, yapılan araştırmada sanıklar Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktulün aracıyla Beylikdüzü'ne giriş yaptıkları ve toprak araziye bir cisim attıklarının tespit edildiği kaydediliyor.

Sanıklar Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktul Esra Yıldız'ın Avcılar'da yaşadığı konuta da girdikleri anlatılan iddianamede, otomobili getirip otoparka park eden kişinin sanık Aleyna Yıldız olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın amcaları ve eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kez "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından 1 yıl 4'er aydan dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Esra Yıldız

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