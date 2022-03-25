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İstanbul'da apartmanda çıkan ve bitişik binalara da sıçrayan yangın söndürüldü

25.03.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da apartmanda çıkan ve bitişik binalara da sıçrayan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de bir binada çıkan ve bitişik apartmanlara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İdealtepe Yolu'nda bulunan 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, yangın sağ ve sol taraftaki bitişik iki apartmana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında her üç binada hasar oluştu.

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