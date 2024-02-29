İstanbul'da asayiş uygulamasında 592 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.

Denetimin 20.00 ila 22.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan birinci aşamasına 1776 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.

İkinci aşamada ise 1676 personel, 22.00 ila 23.59 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.

Denetimlerde 262 bin 511 kişinin genel bilgi taraması yapılırken farklı suçlardan aranan 848 şüpheli ile yoklama kaçağı 285 kişiden 592’si yakalandı.

Aramalarda 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 175 fişek, 9 kilo 74 gram uyuşturucu madde, 228 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 180 lira ile 9 gram altın ele geçirildi.

Halka açık 637 yerde yapılan denetlemelerde 6 iş yerine ve 6 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 35 bin 488 araç ve 2 bin 107 motosiklet kontrol edildi. İşlem yapılan 1688 araç ve motosiklet ile 93 sürücü hakkında işlem yapıldı, 26 araç trafikten men edildi.

Sürücülere 1 milyon 145 bin 924 lira trafik cezası kesildi.

