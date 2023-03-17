İstanbul'da atık dolu evde 3 çocuğunu yalnız bırakan anne ve baba hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet ve Merve S'nin 2, 3 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evde atıklar arasında yalnız kaldıkları, anneleri tarafından terk edildikleri, bakımlarını yapan babanın da evde olmadığı, sürekli ağlayan çocukların kıyafet giymediği ve sağlıklı bir ortamda bulunmadıkları yönündeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 20 Ocak'ta ihbarda bulunulduğu anlatıldı.

Ekiplerce gidilen evde çocukların çıplak vaziyette bulunduğu, girişten itibaren ağır bir şekilde çöp ve tuvalet kokan evin odalarında çöp ve artık yığınlarının olduğu, tavan ve çevresinde yüzlerce sayıda sineğin kümelendiği belirtilen iddianamede, çocuklar kıyafetleri olmadığını söylerken, komşuların da annenin 25 gündür eve gelmediğini, babanın ise yemek vermek için sıkça uğradığını ifade ettikleri kaydedildi.

İddianamede, sanık anne ve babanın suçlamayı kabul etmedikleri, yaşları ve fiziksel gelişimleri itibariyle kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdur çocukları çöp ve atıklarla dolu bakımsız evde kıyafetleri dahi olmaksızın kendi hallerine terk ettikleri vurgulandı.

Sanıkların "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçundan 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin polis eşliğinde gittikleri evde üzerlerinde kıyafet olmayan 3 erkek kardeş bulunmuş, sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar koruma altına alınmıştı.

