YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da atık dolu evde 3 çocuğunu yalnız bırakan anne ve baba hakkında dava açıldı

İstanbul'da atık dolu evde 3 çocuğunu yalnız bırakan anne ve baba hakkında dava açıldı

17.03.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da yaşları ve fiziksel gelişimleri itibarıyla kendilerini idare edemeyecek durumdaki çocuklarını çöp ve artıklarla dolu evde kıyafetleri dahi olmaksızın terk ettikleri belirlenen anne ve baba hakkında 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet ve Merve S'nin 2, 3 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evde atıklar arasında yalnız kaldıkları, anneleri tarafından terk edildikleri, bakımlarını yapan babanın da evde olmadığı, sürekli ağlayan çocukların kıyafet giymediği ve sağlıklı bir ortamda bulunmadıkları yönündeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 20 Ocak'ta ihbarda bulunulduğu anlatıldı.

Ekiplerce gidilen evde çocukların çıplak vaziyette bulunduğu, girişten itibaren ağır bir şekilde çöp ve tuvalet kokan evin odalarında çöp ve artık yığınlarının olduğu, tavan ve çevresinde yüzlerce sayıda sineğin kümelendiği belirtilen iddianamede, çocuklar kıyafetleri olmadığını söylerken, komşuların da annenin 25 gündür eve gelmediğini, babanın ise yemek vermek için sıkça uğradığını ifade ettikleri kaydedildi.

İddianamede, sanık anne ve babanın suçlamayı kabul etmedikleri, yaşları ve fiziksel gelişimleri itibariyle kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdur çocukları çöp ve atıklarla dolu bakımsız evde kıyafetleri dahi olmaksızın kendi hallerine terk ettikleri vurgulandı.

Sanıkların "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçundan 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin polis eşliğinde gittikleri evde üzerlerinde kıyafet olmayan 3 erkek kardeş bulunmuş, sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar koruma altına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te bir binada çıkan yangın söndürüldüFatih'te bir binada çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de sağanak ve dolu etkili olduMersin'de sağanak ve dolu etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan istanbul cumhuriyet başsavcılığı terk etmek

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mart Cumartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
13:18
İkindi
16:39
Akşam
19:19
Yatsı
20:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Mart Cumartesi

Şi̇ve Eczanesi̇
Beykoz
Şi̇fa Eczanesi̇
Sile
Şengür Eczanesi̇
Sancaktepe
Şen Eczanesi̇
Esenyurt
Şahi̇n Eczanesi̇
Bayrampasa
İstanbul Yaşam Eczanesi̇
Kagithane
İstanbul Ci̇ty Eczanesi̇
Beyoglu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.