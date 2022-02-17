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İstanbul'da atık kağıt taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü

17.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da atık kağıt taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de, kasasında atık kağıt bulunan bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi Vişne Sokak'ta park halindeki 48 P 8265 plakalı kamyonetin kasasına yüklenen atık kağıtlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.

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