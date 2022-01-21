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İstanbul'da baltayla okula gelen veli gözaltına alındı

21.01.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da baltayla okula gelen veli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini iddia ederek baltayla okula gelen veli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen kişi, çocuğuna bıçak çekildiğini öne sürerek, sınıfları gezdi. Çocuğunun kavga ettiği öğrencileri bulamayan veli, buradan ayrıldı.

İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine gelen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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