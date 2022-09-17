İstanbul'da beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Deliklikaya Mahallesi'nde seyir halindeki beton mikseri ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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