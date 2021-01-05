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  4. İstanbul'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.01.2021 07:40 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen kişiye ambulansta müdahale edildi

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü.

Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'nde bulunan 9 katlı binanın dördüncü katındaki dairenin salonunda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucunda, dairede hasar oluştu.

Dairede yaşayan ve dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangının söndürülmemiş sigara izmaritinden çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

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