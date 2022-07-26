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İstanbul’da bir genç boğazından bıçaklanarak yaralandı

26.07.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralı gence çevredeki esnafın ilk yardımda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de bir genç, boğazından bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak'ta evinde oturduğu arkadaşı C.J.P. (17) tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen Atakan A. (18), dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Yakındaki bir dükkanda çalışan ve sağlık meslek lisesi mezunu olduğu öğrenilen Saliha Arslan, hemen gencin yanına gelerek ilk yardımda bulundu. Çevredekilerin de yardımıyla hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli C.J.P, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yaralı gencin sokağa çıkarak yardım istediği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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