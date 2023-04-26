İstanbul'da bir kişi sahte kimlik ve pasaport hazırladığı iddiasıyla tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Esenyurt'ta sahte kimlik ve pasaport hazırlandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu M.A.O'yu yakaladı.

Yapılan incelemede zanlının, kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidişlerinde kullanacakları rotaları göstererek aracılık yaptığı, bu ülkeye gittiklerinde ise sahte kimlik ve pasaportlarını orada bağlantılı olduğu şahıstan teslim almalarını sağladığı saptandı.

Adreste yapılan aramada, 2 cep telefonu, Yunanistan'a ait sahte pasaport, sürücü belgesi ve sığınmacı kartı ele geçirildi.

Telefonlardaki incelemede ise farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaport ve kimlik belgesine ait fotoğraflar, kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidiş rotalarını tarif eden konumlar ve çok sayıda tekne fotoğrafı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

