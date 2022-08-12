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İstanbul'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

12.08.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da eşi ve çocuğunun bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Basatemur'un (31), hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin çalışma başlattı.

Geldikleri araçla kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki 100'ün üzerinde güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İstanbul ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda D.A, M.A.G, O.K. ve M.D gözaltına alındı.

Şüphelilerin, daha önce borç meselesi nedeniyle öldürülen D.A'nın ağabeyi T.A. cinayetinin azmettiricisi olduğunu ileri sürdükleri Mehmet Basatemur'a yönelik silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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