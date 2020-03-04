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  4. İstanbul'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı Muğla'da teslim oldu

İstanbul'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı Muğla'da teslim oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 04.03.2020 18:24 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

İstanbul'da 10 gün önce bir genci bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, teslim olduğu Muğla'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayrampaşa ilçesinde, Emrah Kırmızıkan'ın (27) bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan Ferhat Y. (21), Marmaris Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, 23 Şubat'ta, kardeşi ile birlikte yürüyen Emrah Kırmızıkan, Ferhat Y'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Özel bir hastanede imam olarak görev yaptığı öğrenilen Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi, İsmailağa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçeşehir Mezarlığı'nda defnedilmişti.

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