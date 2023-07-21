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İstanbul’da buğday tarlasında çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

21.07.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Çatalca ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan 2,5 saatte söndürüldü.

İstanbul’da buğday tarlasında çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi Fındık Sokak saat 21.00 sıralarında buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, diğer tarlalara da sirayet etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü personeli, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler ormanlık alana ve yerleşim yerine ilerlemeden ekipler tarafından engellendi. Yangın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Alevlerin yükseldiği anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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