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İstanbul'da çalınan otomobil, başka plakayla Trabzon'da bulundu

31.05.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çalınan otomobil, başka plakayla Trabzon'da bulundu

İstanbul'da çalınan otomobil, başka bir araca ait plakayla Trabzon'da bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Çukurçayır Mahallesi'nde park halindeki beyaz renkli otomobilin arka plakasının olmaması üzerine durumdan şüphelendi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemede, plakanın 2007 model siyah renkli başka bir marka otomobile ait olduğu ve sistemde kayıp olarak kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şase sorgusunda otomobilin, 2017 model beyaz renkli otomobile kayıtlı olduğu ve aracın İstanbul'dan çalındığı belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca aranması bulunan otomobil, işlemler için çekici yardımıyla İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirildi.

Olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

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