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İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

21.04.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 4 kişi vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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