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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

17.09.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda terör örgütü adına faaliyet yürüyen 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, teknik takip işlemleri ve MASAK raporu doğrultusunda DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda DAEŞ adına para toplama, para transferi gibi örgüt adına faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında tahdit kaydı bulunan 9 yabancı uyruklu kişi için de idari işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 58 bin 950 avro, 37 bin 600 Türk lirası, 400 dolar, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, kitap, sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si deport edildi ve 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon

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