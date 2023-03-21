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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

21.03.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, çatışma bölgelerinde ölen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakınlarına ve aranan örgüt üyelerine bağış adı altında para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Sancaktepe'de yasa dışı kurulan ve "Mazluma Umut Ol" ismiyle faaliyet yürüten bir mescitte, etkisiz hale getirilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının eş ve çocukları ile aranan örgüt üyelerine sosyal medya üzerinden maddi destek toplandığı belirlendi.

Şüphelilerin, haklarında arama kararı bulunan terör örgütü üyeleri için kiralık ev tutma, doğal gaz, elektrik ve su faturalarını ödeme konularında sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak bağış adı altında para topladığı tespit edildi.

Bu paylaşımlarla para toplayan Abdullah Ö, Yasin Ş. ve Ammar Y. ile bu kişilere para gönderen 17 şüpheli, 17 Mart'ta düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 20 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DEAŞ operasyon terör örgütü

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