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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

06.09.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin, terör örgütünde askeri eğitim alarak aktif faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmada geçmiş dönemde örgüt içerisinde askeri eğitim alan ve aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilerin kentte olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul DEAŞ operasyon terör örgütü

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