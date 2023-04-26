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  4. İstanbul’da dehşet anları kamerada: İşyerini basan gruptan bir kişi silahla havaya defalarca ateş açtı

İstanbul’da dehşet anları kamerada: İşyerini basan gruptan bir kişi silahla havaya defalarca ateş açtı

26.04.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okmeydanı’nda bir sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı şahsın iş yerini arkadaşlarıyla bastı.

Şahsı döven gruptan bir kişi de silahla havaya defalarca ateş açtı. Gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 6 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde Şişli Okmeydanı İzzet Baba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü yol verme nedeniyle trafikte tartıştı. Daha sonra araya girenlerin yardımıyla olay yerinden uzaklaşan sürücülerden biri, 5 arkadaşıyla diğer sürücünün iş yerini bastı.

HAVAYA DEFALARCA ATEŞ AÇTI

Burada çıkan kavgada taraflar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada baskına gelen şahıslardan biri silahını çıkararak defalarca havaya ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerine gelen kişiler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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