YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi

"İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi

22.06.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy: - "Marmara Denizi'nde aynı zamanda tsunami olabilir, geçmişte olmuştur, gelecekte de olabilir. Tsunami konusunda yapılacaklar basit. Denizin içindeki depremden sonra tsunami meydana gelebilir. Bu takdirde kıyıdaysak kıyının içine ve yükseğe gitmemiz gerekiyor. Denizin içindeysek mesela bir teknede kıyıya gelmek yerine, açık denize gitmek gerekiyor"

"İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesinde "İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile üniversitenin öğrenci kulüplerinden Afet Hazırlık Kulübü'nün, Dr. Fatma Şakir Memik Amfisi'nde düzenlediği sempozyumda konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve bundan dolayı deprem farkındalığının arttırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin şimdiye kadar olan depremlerde çok zararlar gördüğünü, can kayıpları yaşadığını belirten Ersoy, "Bunlardan en belirgin olanı 1999 Kocaeli depremiydi ve 18 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Ayrıca yaklaşık 20 milyar dolar kaybımız olmuştu." diye konuştu.

Prof. Dr. Ersoy, bu durumun tekrar yaşanmaması için farkındalığın ve planlamaların artması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle biz de konferanslar verip deprem, tsunami ve diğer afetler konusunda bilgiler veriyoruz. Yakın bir gelecekte olasılık hesaplarına göre Marmara'da 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Buradaki deprem çok önemli bir deprem. Dolayısıyla bu deprem konusunda farkındalığın artması, planların artması, kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için bu tür konuşmaları yapıyoruz."

"Marmara Denizi'nde aynı zamanda tsunami olabilir, geçmişte olmuştur, gelecekte de olabilir." diyen Prof. Dr. Ersoy, "Tsunami konusunda yapılacaklar basit. Denizin içindeki depremden sonra tsunami meydana gelebilir. Bu takdirde kıyıdaysak kıyının içine ve yükseğe gitmemiz gerekiyor. Denizin içindeysek mesela bir teknede kıyıya gelmek yerine, açık denize gitmek gerekiyor. Açık deniz hem depremde hem tsunamide en güvenilir yerlerdir. Çünkü tsunami kıyı dalgasıdır, hasar verir. O bakımdan kıyıdan uzaklaşmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sempozyumun ardından Prof. Dr. Ersoy'a, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir tarafından teşekkür sertifikası verildi.


Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şile Arıcılık Merkezi törenle hizmete açıldıŞile Arıcılık Merkezi törenle hizmete açıldı
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybettiDenizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Çubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilediÇubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Deniz Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.