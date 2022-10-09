İstanbul'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de kontrolden çıkarak Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Fındıklı Mahallesi'nde seyreden, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 SNU 42 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim edilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.



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