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  4. İstanbul'da devre mülk sahiplerini dolandırdığı belirlenen 7 kişi yakalandı

İstanbul'da devre mülk sahiplerini dolandırdığı belirlenen 7 kişi yakalandı

12.12.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da devre mülk sahiplerini, sahip oldukları gayrimenkulleri yabancı uyruklulara yüksek fiyata satmayı vadederek dolandırdıkları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaştıkları devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları öğrenilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Devre mülkleri yüksek fiyatla yabancı uyruklu kişilere satacaklarını vadeden şüphelilerin, mağdurları, tapu ve reklam masrafları için kredi çekmeye ikna ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurların çektiği kredileri kendi banka hesaplarına yönlendirmelerini sağladıkları, bu yolla kandırdıkları 29 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında eşkal ve kimlikleri belirlenen 7 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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