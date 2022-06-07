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İstanbul'da devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı

07.06.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

Olimpiyat Bulvarı yan yolda ilerleyen 34 LCE 824 plakalı servis otobüsü, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak aydınlatma direklerine çarptı. Direkleri yıkarak devrilen otobüsteki sürücü ile 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

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