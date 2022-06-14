İstanbul'da DHKP/C'nin "mahalli yapılanması" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DHKP/C'nin "Gazi mahalli alan yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanması ve sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenlere" yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine operasyon başlatan emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz