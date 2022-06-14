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İstanbul'da DHKP/C'nin "mahalli yapılanması" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

14.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da DHKP/C'nin "mahalli yapılanması" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DHKP/C'nin "Gazi mahalli alan yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanması ve sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenlere" yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine operasyon başlatan emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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