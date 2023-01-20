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  4. İstanbul'da doktorun parmağının kırılmasına neden olduğu iddia edilen hasta yakınına gözaltı

İstanbul'da doktorun parmağının kırılmasına neden olduğu iddia edilen hasta yakınına gözaltı

20.01.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da çocuğuyla hastaneye giden bir kişi, yanlış yönlendirildiğini söyleyen doktorun elindeki evrakı şiddetle alırken parmağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çocuğuyla Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesine gelen A.K, Doktor Çağla Arukan'ın odasına girdi.

A.K'nin acilden yönlendirildiğini belirtmesi üzerine doktor Arukan, randevu kontrolü için elindeki kağıdı görmek isteyerek aldı.

Doktorun yanlış yönlendirme yapıldığını ifade etmesi üzerine A.K. verdiği kağıdı şiddetle geri alırken Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırıldı.

Doktorun beyaz kod çağrısı üzerine odaya giren sağlık çalışanları, A.K'yi dışarı çıkardı. Hastaneye gelen polis ekipleri de A.K'yi Küçükköy Polis Merkezine götürdü.

Arukan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na giderek darp raporu alırken, savcının talebi üzerine A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hekimsen, hastanede yarın iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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