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İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

AA AA
26.02.2024 10:56
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İstanbul'da, dolandırıcılık olaylarında banka hesaplarını kullandırdıkları ve yeni hesap sahipleri temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 Şubat'ta Maltepe'de bir banka şubesinde şüpheli hareketlerde bulunan F.G, Ö.T.Ş. ve K.V'yi ihbar üzerine yakaladı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin dolandırıcılık sırasında hesaplarını kullandırdığını, yeni hesap sahipleri temin ettiklerini ve 2 dolandırıcılık suçu işlediklerini belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda aynı suça ilişkin tespit ettikleri N.M. ve B.Y'i de gözaltına aldı.

Yakalanan 5 şüphelinin üzerlerinde 126 bin 165 lira ile 4 cep telefonu bulundu. Şüphelilerin hesaplarında bulunan 370 bin liraya da bloke konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin bir kafede görüşmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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