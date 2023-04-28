İstanbul'da dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli'de yaşayan M.Y'nin (59) kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerin hesabına para aktararak dolandırılmaya çalışılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin, bankadaki parasını başka bir hesaba havale etmesini istedikleri M.Y'nin ihbarı üzerine, havale yapılan 118 bin liraya bloke koyarak çekilmesini engelledi.

Şüpheli Yunus D. ile Vedat Ş, parayı çekmek için geldikleri banka şubesinde polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

