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İstanbul'da dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

28.04.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli'de yaşayan M.Y'nin (59) kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerin hesabına para aktararak dolandırılmaya çalışılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin, bankadaki parasını başka bir hesaba havale etmesini istedikleri M.Y'nin ihbarı üzerine, havale yapılan 118 bin liraya bloke koyarak çekilmesini engelledi.

Şüpheli Yunus D. ile Vedat Ş, parayı çekmek için geldikleri banka şubesinde polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul Şişli

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