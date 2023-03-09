İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 22 Şubat-8 Mart'ta, Bahçelievler, Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'deki adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda toplam 309 kilogram uyuşturucu madde ile 185 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

