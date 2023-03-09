YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

09.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 22 Şubat-8 Mart'ta, Bahçelievler, Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'deki adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda toplam 309 kilogram uyuşturucu madde ile 185 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındıBeyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Mart Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:20
Öğle
13:20
İkindi
16:34
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Perşembe

Şi̇fa Eczanesi̇
Sile
Şükran Eczanesi̇
Zeytinburnu
Şule Eczanesi̇
Sancaktepe
İrem Eczanesi̇
Maltepe
İpek Eczanesi̇
Esenler
İpek Eczanesi̇
Kucukcekmece
İlhan Eczanesi̇
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.