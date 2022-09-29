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İstanbul'da eczanede kadını darbeden şüpheli tutuklandı

29.09.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eczanede kadını darbeden şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da eczaneye girdiği sırada bir kadını darbeden şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan eczanede bir kadının içeriye giren şüpheli tarafından darbedilerek yaralandığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Olayı M.Ç'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa Eczane

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