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İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi

13.11.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi

Boşanma aşamasındaki 11 yıllık eşi tarafından İstanbul Bahçelievler'de bıçaklanarak öldürülen Hanife D'nin (31) cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde defnedildi.

Cenazesi Devrekani ilçesine getirilen Hanife D. için Merkez Çarşı Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Hanife D'nin cenazesi, daha sonra ilçeye bağlı Asarcık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Hanife D'nin cenaze namazını kıldıran ailenin yakını emekli imam Ahmet Balaman, Hanife D'nin okul dönüşü yolunu kesen 11 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Satı Mehmet D. tarafından canice katledilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

- Olay

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Hanife D, 11 Kasım'da çocuklarının okulunda buluştuktan sonra yolda yürümeye başladığı ve bu sırada tartıştıkları boşanma aşamasındaki eşi Satı Mehmet D. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan Satı Mehmet D, çıkarıldığı hakimlikçe "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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