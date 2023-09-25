YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da evsizler için başlatılan çalışmanın ilk etabı tamamlandı

İstanbul'da evsizler için başlatılan çalışmanın ilk etabı tamamlandı

25.09.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün "İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı." talimatının ardından başlatılan çalışmaların ilk etabının tamamlandığını, söz konusu çalışmayla kentte hiç kimsenin sokakta yaşamayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin sokaklarında yaşayan evsiz vatandaşların Valilikçe kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, bu kapsamda ilk uygulamanın 23 Eylül'de yapıldığı belirtildi.

Uygulama kapsamında, sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildiği, bu kişilerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerlerin ekipler tarafından toplandığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"İstanbul Valisi Davut Gül’ün göreve geldiğinde verdiği 'İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamamalı' talimatının ardından çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Söz konusu çalışmayla İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamayacak. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kamu kurumlarının hazırladığı evsiz misafirhanelerinde, kapasite aşımı durumunda ise anlaşmalı otellerde kalacak. Evsiz vatandaşlarımızın sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilecek. Talep eden evsizler, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak. İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmayla, İstanbul’daki 'evsiz' sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedeflenmektedir."

Açıklamada, "Bütün İstanbullulardan evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda hayat sürebilmeleri için çevrelerindeki evsizler hakkında 112 Acil Hattı'na bilgi vermelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildiSinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildi
‘Afet Zirvesi’ Karabük’te düzenlenecek‘Afet Zirvesi’ Karabük’te düzenlenecek
Sultanhisar Barajı’nda çalışmalar devam ediyorSultanhisar Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
evsizler açıklama

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
13:01
İkindi
16:24
Akşam
19:05
Yatsı
20:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Yunus emre eczanesi
Fatih
Altinsoy eczanesi
Cekmekoy
İkbal eczanesi
Atasehir
Laleli istanbul eczanesi
Fatih
Şişli eczanesi
Sisli
Cantürk eczanesi
Tuzla
Aylin eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.