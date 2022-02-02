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İstanbul'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman kadın öldü

02.02.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman kadın öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı otelde fenalaşması sonucu hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Alman vatandaşı kadın, hayatını kaybetti.

Sadaf Gholami, 29 Ocak'ta kaldığı otelde aniden fenalaştı. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gholami, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen Gholami kurtarılamadı. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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