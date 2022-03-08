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İstanbul'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

08.03.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmalarına devam ediyor.

Örgütün güncel İstanbul Anadolu Yakası sivil bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6 şüphelinin 2018-2021 döneminde başkalarına ait 11 operasyonel hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibat kurdukları tespit edildi.

Tespit çalışmaları sonrası başsavcılık, FETÖ'nün güncel yapısında faaliyette bulundukları değerlendirilen özel kurumda görevli öğretmen, ihraç edilmiş infaz koruma memuru, 2 ihraç edilmiş öğretmen ve 2 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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