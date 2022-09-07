İstanbul'da "fuhuş çetesi" iddiasıyla dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle 2017 yılında 3 yıl hapse mahkum edilen firari Sabri Çelebi'nin elebaşı olduğu öne sürülen fuhuş çetesi hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Emin Çelebi, Mehmet Şirin Ateş ve Vedat Özyağ ile bazı tutuksuz sanıklar avukatlarıyla birlikte katıldı.

Firari sanık Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile müştekileri avukatları temsil etti.

Sanık Hüseyin Çelebi, kardeşi olan Sabri Çelebi’nin medyada "Palalı" olarak duyulduğunu ancak böyle bir lakabı olmadığını söyledi.

Çelebi, 2015 yılında devlet memuru olduğunu, öncesinde çalıştığı turizm ve konaklama şirketiyle bağı kalmadığını belirterek, son birkaç aydır görüşmediği Sabri Çelebi'nin Dubai’de olduğunu anlattı.

Çelebi, mağdur kadınları tanımadığını ve onların, konaklama işlemleriyle ilgilenmediğini savunarak, kardeşleriyle zaman zaman gece kulüplerine gittiğini ancak buralarda mağdurların zorla tutuldukları, pasaportlarına el konulduğu ve fuhşa zorlandıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tercüman vasıtasıyla ifadesi alınan mağdur Ahlam O, 4 yıldır Türkiye’de olduğunu ve fuhuş yapması için kimsenin kendisini zorlamadığını öne sürerek, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etti.

Duruşmada söz alan 7 mağdurun avukatı da müvekkillerinin Fas’ta bulunduğunu ve bir şikayetlerinin söz konusu olmadığını belirterek müvekkillerini hazır etmek için süre istedi.

Sanık Sabri Çelebi’nin avukatı, mahkemenin müvekkili hakkında tutuklamama güvencesi vermesi halinde, Çelebi’yi duruşmada hazır edebileceklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Sabri Çelebi ve Müslüm Çelebi hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Çelebi’nin avukatının, tutuklanmama güvencesi verilmesi talebini reddeden heyet, ayrıca sanığın yurt dışına giriş çıkış kayıtlarının istenmesine hükmetti.

Heyet, mağdurların adreslerinin tespit edilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve yabancı uyruklu 8 kadının "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, aralarında firari Çelebi'nin de bulunduğu 10 sanık yer alıyor.

İddianamede, "Palalı Sabri" lakaplı şüpheli Sabri Çelebi'nin kurduğu ve elebaşılığını yaptığı suç örgütünün çoğunluğu Faslı, yurt dışından Türkiye'ye iş bulmak amacıyla ya da turist olarak gelen yabancı uyruklu kadınları örgüte ait gece kulüplerinde garson olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattıkları belirtiliyor.

Mağdur kadınları pasaportlarını alarak örgüte ait yerleşkelerde zorla alıkoyan ve özel araçlarla gece kulüplerine götüren zanlıların, kadınlara zorla konsomatrislik yaptırdıkları aktarılan iddianamede, sanıkların bu kadınları para karşılığında fuhşa zorladıkları kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların, karşı çıkanlara darbedip tehditte bulundukları belirtilerek, örgüte ait pansiyonlarda alıkonulan, pasaport ve telefon gibi iletişim imkanları ellerinden alınan mağdur kadınların örgüt tarafından esaret altında tutuldukları ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar Sabri, Mehmet Emin ve Müslüm Çelebi’nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından 104'er yıldan 248'er yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklardan 6'sı hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından 102'şer yıldan 244'er yıla kadar hapis cezası talep edilirken, bir zanlının da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

- Daha önce 3 yıl ceza verilmişti

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Sanık Sabri Çelebi, 11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

