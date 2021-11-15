YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi adli kontrolle salıverildi

İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi adli kontrolle salıverildi

15.11.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi adli kontrolle salıverildi

EDİRNE (AA) - Edirne'deki soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi vergi müfettişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik soruşturmada gözaltına alınan İstanbul'da görevli vergi müfettişi E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen E.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheli E.K, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Gastronomi turizminde ciğerin adresleri: Edirne, Şanlıurfa, Adana, DiyarbakırGastronomi turizminde ciğerin adresleri: Edirne, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır
Anahtar Kelimeler:
fetö Şüpheli

Edirne Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:56
Öğle
13:03
İkindi
15:37
Akşam
18:01
Yatsı
19:25
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'da şüpheli ölüm

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.