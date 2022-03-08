İstanbul'da "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eğitimden sağlığa, istihdamdan ailedeki konumunu güçlendirmeye kadar pek çok başlıkta kadınlar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirterek, "Şunu gördük ki kadın eli değen her şey bereketlendi, çiçek açtı, meyve verdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Sabah Gazetesi ve A Para tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

Derya Yanık, yeni Türkiye'nin, yüksek ideallerin ülkesi olarak tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir ülke olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin her geçen gün genişleyen vizyonuyla dünyada daha da etkin bir hale geldiğinin altını çizen Yanık, "Pek çok başarı hikayesinde olduğu gibi bizim başarılarımızda da kadın emeğinin katkısı büyük. Son 20 yılda onların desteği ve güveniyle pek çok konuda önemli gelişmeler kaydettik. Omuz omuza, sırt sırta verdik. Eğitimden sağlığa, istihdamdan ailedeki konumunu güçlendirmeye kadar pek çok başlıkta kadınlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Ve şunu gördük ki kadın eli değen her şey bereketlendi, çiçek açtı, meyve verdi." ifadelerini kullandı.

Kadınların hayata kattığı bu değerin görünürlük kazandığı en önemli alanın ise medya olduğuna dikkati çeken Yanık, kadın haklarına yönelik farkındalığın gelişmesi açısından da medyaya önemli rol düştüğünü vurguladı.

Medyanın sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmesinin, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla ilgili mücadeleyi daha da güçlendirdiğini belirten Yanık, "Topluma sunulan doğru temsiller ve örnek şahsiyetler, kadınların ailede ve toplumda hak ettikleri konuma ulaşmalarında etkili oluyor." dedi.

Yanık, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de tebrik etti.

- "Kabine ve parlamentoda daha fazla kadın olmalı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kadınlara hem kariyer hem de çocuk yapmaları için fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayarak, kendilerinin de birini işe alırken veya işin başına getirirken cinsiyete değil, aldığı eğitim ve uzmanlığına baktıklarını ifade etti.

Şahin, kabine ve parlamentoda daha fazla kadın olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadını kendi alanına hapsetmek kadar kötü bir şey yoktur. Uzmanlık alanlarına göre besleme kanallarının açık olması gerekiyor. Karma komisyonlarda çok daha fazla kadına ihtiyaç var. Örneğin belediye meclisimizde kadınların oranı yüzde 20. Cumhurbaşkanımız da 'En az her 4 kişiden biri kadın olacak.' diyor. Böyle bir irade varken, bu oranın daha da artması gerekiyor. Dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi olmak istiyorsak, toplumun yarısını yok sayamayız. Toplumda zihinsel dönüşüm sağlanmalı. Cumhurbaşkanımız cesaret veriyor. Bir kız çocuğu beni görünce 'Bakan da olabilirim, başkan da olabilirim.' diyor. Bu yüzden yapılan işlerle daha fazla örnek olmalı ve cesaret vermeliyiz. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarla da bunu sağlamaya çalışıyoruz."

- "Kadınla gelişecek, kadınla yeşerecek ve meyve verecek dünya, herkesin katılımıyla mümkün olacaktır"

Turkuvaz Görsel Medya İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Grup Başkanı Didem Gücüm de hiçbir ülkenin, kadının emeği ve katkısı olmadan sağlıklı kalkınması ve demokratikleşmesinin mümkün olmadığına inandıklarını anlattı.

Gücüm, Turkuvaz Medya Grubu olarak, kadının toplumda daha iyi temsil edilmesini amaçladıklarını aktararak, görev ve sorumlulukları arasında kadının daha güçlü olduğu bir platform oluşturmanın bulunduğunu ve Türk kadınının gücünü gözler önüne sermek istediklerini ifade etti.

Turkuvaz Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi, Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ise toplumda yaptıkları çalışmalarla başarı kazanan, hayatlarına ve başka kadınların hayatına değer katan kadınların zihin açıcı ve yol gösterici olduğunu düşündüklerini belirtti.

Ceyda Uzman, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yaşamın tüm alanlarına kadınların katılmasının büyük önemi olduğuna inandıklarını belirterek, "Medya gücümüzün karanlıkta kalmış kadını cesaretlendireceğini biliyoruz. Kadınla gelişecek, kadınla yeşerecek ve meyve verecek dünya, herkesin katılımıyla mümkün olacaktır. Biz de kadınların yeteneklerini sergilemesine imkan sağlıyoruz. Kadının kişiliği ile var olduğu toplum sağlıklıdır." değerlendirmesini yaptı.

Zirvede, Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Halkbank Bireysel Pazarlama Bölümü Daire Başkanı Filiz Avukat da yer aldı.

