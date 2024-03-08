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  4. İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA AA
08.03.2024 08:35
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Büyükçekmece'de, TEM otoyolunda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 34 HCP 289 plakalı hafriyat kamyonu ile M.L.G. yönetimindeki 34 KB 7784 plakalı otomobil, TEM otoyolu Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımında çarpıştı, savrulan otomobil bariyerlere çarparak burabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli otomobilde yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan yolda duran trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Tem otoyolu kaza

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