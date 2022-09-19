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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor

19.09.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Yakası'nda trafik TEM Otoyolu Ataşehir ile Samandıra arasında yoğunlaşıyor - Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt ve Avcılar'da araç trafiği oluşuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, haftanın ilk günü trafikte yoğunluk meydana geldi.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunda Ünalan ile Küçükyalı arası trafik yoğunlaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Samandıra arasında yoğunluk söz konusu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişte trafik Altunizade ayrımında başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası yönünden Ümraniye'ye kadar yoğunluk devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar ve Çekmeköy arasında da trafik yoğunlaşıyor.

- Avrupa Yakası'nde trafik

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Esenyurt ve Avcılar bölgesinde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

D-100 Karayolu'nda ise Haliç Köprüsü ile Bahçelievler ve Küçükçekmece ile Avcılar arasında bazı bölgelerde yoğunluk oluşuyor.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelinde saat 19.55 itibarıyla trafik yüzde 49 olarak ölçüldü.

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