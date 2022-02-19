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İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi

19.02.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy'de asayiş denetimi yapılıyor.

Yeşilköy Mahallesi'nde cadde ve ara sokaklarda gerçekleştirilen denetimlere Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş, Önleyici Hizmetler, Havacılık, Narkotik, Deniz Liman ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimler kapsamında araçlar durdurularak arama yapılıyor. Sürücü ve yolcuların üst araması ve GBT kontrolü gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde helikopter destekli yapılan asayiş denetimi devam ediyor.

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