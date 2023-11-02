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İstanbul'da HÜDA PAR üyeleri ABD'yi protesto etti

02.11.2023 07:21 | Son Güncelleme:
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HÜDA PAR üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek veren ABD'yi protesto etti.

İstanbul'da HÜDA PAR üyeleri ABD'yi protesto etti

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, "Mescid-i Aksa özgür olana dek Aksa Tufanı" yazılı pankartı açtı. Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, ABD aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, İsrail'in zulmüne karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Müslümanların rahat etmediği topraklarda İsrail ve destekçilerinin de bundan sonra asla rahat yüzü göremeyeceğini kaydeden Güvendik, "Asla sessiz kalmayacağız. Bu zulüm son bulana kadar susmayacağız. Zulme sessiz kalanlar, destek olanlar var. Bir de mazlumun yanında olduğunu haykıran, mazlumla yan yana olmaktan vazgeçmeyenler var. İşte biz onlarız." diye konuştu.

Güvendik, zalimlerin ilk günden beri sırtını ABD'ye, Avrupa'nın zalimlerine dayadığını belirterek "Ama hamdolsun şimdi biz de yeryüzü Müslümanları hep birlikte diyoruz ki 'Biz sırtımızı Allah'a dayadık. Biz sırtımızı iman eden müminlere dayadık." ifadelerini kullandı.

ABD'ye eleştirilerini sürdüren Güvendik, "ABD dün nasıl Afganistan'dan defolup gitmek zorunda kaldıysa Allah'ın izniyle mutlaka bir gün Filistin'den de defolup gidecek. Müslümanlar nasıl direnirler, nasıl birlikte hareket ederler, nasıl öfkelenirler görecekler." şeklinde konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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İsrail Protesto abd abd istanbul başkonsolosluğu

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