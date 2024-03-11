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İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

AA AA
11.03.2024 08:31
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İstanbul'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere kentteki camiler ilk teravih için gelen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk olmak üzere her yaştan çok sayıda vatandaş ile doldu.

Ayasofya ve Taksim camilerinde, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla ilk teravih eda edildi.

Ramazanın ilk teravih namazı için İstanbulluların yoğun olarak gittiği bir diğer cami de Eyüp Sultan Camisi oldu.

Akşam saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı ezanının ardından cami içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.

Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.

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Teravih namazı İstanbul

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