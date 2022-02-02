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İstanbul'da iş yerindeki çelik kasadan para çalan 2 şüpheli yakalandı

02.02.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da iş yerindeki çelik kasadan para çalan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Güngören ilçesinde bir iş yerindeki çelik kasadan yüklü miktarda para çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri hakkında ev hapsi cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 Ocak'ta Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi'ndeki bir iş yerinde hırsızlık yaşandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, iş yerine giren 2 şüphelinin matkapla açtıkları çelik kasadan 52 bin dolar, 155 bin avro ve 105 bin lira alarak kaçtıkları anlaşıldı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin eşkal ve kaçış istikametlerini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen Moldova uyruklu Ivan B. (29) ile Ukrayna uyruklu Maksym N. (31) Fatih'te saklandıkları adreste gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getirdiği anlaşılan sinyal kesiciler, kapı ve kilit açmaya yarayan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ivan B. tutuklanırken, Maksym N. hakkında ev hapsi cezası verildi.

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