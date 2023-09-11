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İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun "kemik yaşı tespitinde sahtecilik" davasına başlandı

11.09.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2012 yılında "sahte kemik yaşı raporu" alındığı gerekçesiyle yargılanan 3'ü doktor 7 sanık hakim karşısına çıktı.

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf Ziya G, Kadir İ. ve Mehmet Emin M. katıldı.

Duruşmada tutuksuz sanıklar M.O.B, K.Ş, M.G.L, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, İstanbul Barosu avukatları ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık M.O.B'nin avukatı, müvekkilinin kamu görevlisi olduğu için kendisi ile ilgili soruşturma yapılması için idari izin alınması gerektiğini belirterek, yargılamanın durdurulmasını talep etti.

Tutuksuz Sanık M.G.L'nin avukatı da yargılamanın durdurulmasını istedi.

Bir kısım sanıkların avukatları, barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının bu duruşmaya katılma haklarının olmadığını savunarak, katılma taleplerinin reddine ve duruşmanın kapalı görülmesine karar verilmesini istedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise bir kısım sanık avukatlarının yargılamanın durdurulması istemlerinin reddini talep etti.

Barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılma taleplerinin kabul edilmesini isteyen savcılık, duruşmanın ise kapalı görülmesi gerektiğini belirtti.

YARGILAMANIN KAPALI GÖRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılamanın durdurulması talebini reddetti.

Bazı barolarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmanın gizli yapılmasına karar verdi.

Kararın ardından duruşma salonunda bulunan izleyiciler ile basın mensuplarının dışarı çıkarılmasının ardından yargılamaya devam edildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemik yaşının tespiti amacıyla grafilerinin çektirildiği belirtilerek, 5 Aralık 2012'de H.K.G'nin o dönemki yaşının 14 olması nedeniyle müşteki yerine bir başka kadının röntgen alanına sokularak müştekinin gerçek yaşının olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık doktorlar A.K.Ö, M.O.B, M.G.L, hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıklardan mağdurun babası Yusuf Ziya G, mağdurun evlendirildiği Kadir İ. ile Mehmet Emin M. ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında "kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava duruşma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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