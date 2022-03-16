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İstanbul'da itfaiye ekipleri apartman yangınında mahsur kalanları kurtardı

16.03.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da itfaiye ekipleri apartman yangınında mahsur kalanları kurtardı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Dudullu Mahallesi Turunç Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdiven kullanarak 10 kişiyi binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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yangın Ümraniye

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