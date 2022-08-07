İstanbul'da kaçak alkol imalatı yapılan depoya operasyon düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de kaçak alkol imalatı yapılan depoya düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde depo olarak kullanılan yerde saklanan kaçak üretilen alkollerin araçlarla dağıtıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Ekipler, bir araca yükleme yapıldığı sırada, E.A'yı yakaladı. Yapılan aramada 4 bidonda 42 litre etil alkol, alkol üretiminde kullanılan 2 tatlandırıcılı aroma, 65 adet çeşitli markalarda sahte viski, 2 adet çeşitli markalarda sahte votka, 17 adet çeşitli markalara ait boş şişe, 375 adet sahte etiket, 140 adet sahte bandrol, 110 adet sahte TAPDK bandrolü, ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kaçak alkol imalatı" suçundan adli işlem yapıldı.



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