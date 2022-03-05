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İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu yapıldı

05.03.2022 05:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu yapıldı

İSTANBUL (AA) – Fatih’te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokağı'ndaki 3 katlı binaya operasyon yapıldı.

Polis ekipleri operasyon yapılan adreste bir süre arama yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 10 kaçak göçmen işlemler için Emniyet'e götürüldü.

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