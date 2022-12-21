İstanbul'da kaçak silah ticareti iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 20 Aralık'ta, Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir eve ve Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler A.Ş.B, M.A.Y, K.S, N.Y, M.A, H.M, O.B. ve L.A. yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca ile 1 suikast silahı ele geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı, zanlılar A.Ş.B. ve N.Y. ise "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.