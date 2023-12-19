YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi

İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi

19.12.2023 11:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzlarının da aralarında olduğu 52 parça boynuz ele geçirilirken 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece’de bir iş yerine 15 Aralık’ta operasyon düzenlendi. Operasyonda ekipler tarafından nesli tehlike altındaki türlere ait 2 çift bütün halde, 1 çift küçük parçalar halinde 6 bin 162 kilogram dağ keçisi boynuzu ve parçaları, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuz parçası, 23 fildişi obje ile 3 bin 260 kilogram fildişi parçaları, balina dişleri, 14 bufalo boynuzundan oluşan çeşitli boy ve ebatlarda toplamda 52 boynuz parçası ele geçirildi. İşyeri yetkilisi bir şüpheli ise gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" ve “CITES sözleşmesine aykırılık” suçlarından başlatılan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, ele geçen dişler ve objeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’da 28 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Van’da gökyüzü kızıla boyandıVan’da gökyüzü kızıla boyandı
Çorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandıÇorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Aralık Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:17
Öğle
13:06
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Salı

Sena eczanesi
Umraniye
Bilge eczanesi
Kucukcekmece
Verese göztepe merkez eczanesi
Kadikoy
Ellezoğlu eczanesi
Bagcilar
Mercan eczanesi
Sancaktepe
4. levent metro eczanesi
Kagithane
Akasya eczanesi
Basaksehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.