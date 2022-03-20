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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

20.03.2022 03:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda aralıklı olarak yoğunlaşan kar yağışı, özellikle ara sokaklarda hayatı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Yakası'nda artan kar yağışı Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'da etkili oluyor.

Kar yağışından dolayı zaman zaman görüş mesafesinin azaldığı görülürken, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

Yer yer etkisini artırdığı görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Avrupa Yakası'nda da Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Zeytinburnu ve Avcılar'da etkili olan kar yağışı, ara sokaklarda otomobillere zor anlar yaşatıyor.

Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili kar yağışı görülüyor. Mecidiyeköy'de karla kaplanan yolların kayganlaşması nedeniyle zaman zaman hem vatandaşlar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekebiliyor.

Eseryurt'ta da karla kaplanan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Etkili kar yağışı nedeniyle köprülerde de zaman zaman görüş mesafesi düşüyor.

Ekiplerin otoyollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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kar yağışı İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

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Öğle
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