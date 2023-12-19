YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da kavgada kaput çökerten yumruk kamerada: Sinir krizi geçirince araca saldırdı

İstanbul’da kavgada kaput çökerten yumruk kamerada: Sinir krizi geçirince araca saldırdı

19.12.2023 10:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda iki şahıs arasında sokakta çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayan bir şahıs, park halindeki aracın kaputunu yumrukladı.

Sahibinin de içinde oturduğu aracın kaputunda yumruk darbelerinin ardından göçük meydana geldi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. O esnada yanlarında bulunan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı.

SÜRÜCÜSÜ İÇİNDEYKEN KAPUTU GÖÇERTTİ

Şahıslardan birisi sinirlerine hakim olamayarak içerisinde sürücüsü bulunan park halindeki aracı yumrukladı. Araç sürüsünün de kavgayı ayırmak için arabasından indiği görülürken, yumruk darbelerinin sonucunda aracın kaputunda göçük meydana geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’da 28 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Van’da gökyüzü kızıla boyandıVan’da gökyüzü kızıla boyandı
Çorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandıÇorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Aralık Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:17
Öğle
13:06
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Salı

Sena eczanesi
Umraniye
Bilge eczanesi
Kucukcekmece
Verese göztepe merkez eczanesi
Kadikoy
Ellezoğlu eczanesi
Bagcilar
Mercan eczanesi
Sancaktepe
4. levent metro eczanesi
Kagithane
Akasya eczanesi
Basaksehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.